Sollevamento pesi | Europei Sofia 2024 | nove azzurri in gara Massidda si testa nei 67kg

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Lastica azzurra è pronta a vivere le emozioni deglidi, in Bulgaria, in programma dal 12 al 20 febbraio. Il Direttore Tecnico Sebastiano Corbu (supportato dai tecnici Pietro Roca, Luigi Grando, Matteo Orecchini, Alessandro Spinelli) ha scelto 9 atleti, 6 dei quali sono in corsa per i Giochi Olimpici di Parigi. Si tratta di Giulia Imperio, Lucrezia Magistris, Giulia Miserendino, Sergio, Mirko Zanni e Nino Pizzolato. Glipartiranno sabato 10 febbraio da Roma, dove faranno rientro il 18 febbraio. Sarà la penultima occasione per entrare nella top ten della lista olimpica. A quel punto gli atleti saranno impegnati nella World Cup di Phuket (THA)obbligatoria in ogni caso per poter prendere parte ai Giochi, ma la speranza sarà ...