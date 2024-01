Sollecitare il rinvio Piantedosi stoppa i cortei pro-Gaza nella Giornata della Memoria

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il ministro sollecita ildelle manifestazioni pro-Palestina nel giorno dedicato alle vittimeShoah. "Laddove non succedesse per volontà degli organizzatori, faremo valutazioni"

Il ministro sollecita il rinvio delle manifestazioni pro-Palestina nel giorno dedicato alle vittime della Shoah. "Laddove non succedesse per volontà degli organizzatori, faremo valutazioni" ...Milano, 25 gen. (LaPresse) - "Ci sono valutazioni in corso" per il rinvio dei cortei pro-Palestina in programma sabato prossimo e che coincidono con il Giorno ...“Le autorità di pubblica sicurezza stanno incontrando coloro i quali vorrebbero proporre queste manifestazioni per sollecitare la possibilità che vengano differite ad altri giorni, perché differirle ...