Soliloquy | il nuovo spettacolo della coreografa Nicoletta Severino al Piccolo Teatro Cts Di Caserta

(Di giovedì 25 gennaio 2024). Che succede nell’attimo in cui spegniamo la luce? Vengono a galla tutte le sensazioni represse, i pensieri reconditi, i desideri rimossi, le paure non dette, le emozioni profonde, i sentimenti sinceri, la dimensione infantile. È questo il tema di, ildi e con, che – con la partecipazione di Sabrina Aurioso – porta in scena quello che prende vita quando spegniamo la luce, ci catapulta in un caos emotivo senza riserve, conducendoci in una dimensione estremamente intima e profonda. L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di, è in programma sabato 27 gennaio (ore 20) e domenica 28 gennaio 2024 (ore 19) alCts di, in via Pasteur ...