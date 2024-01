Sole | ma in serata occhio alla nebbia in pianura

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Secondo il Centro meteo Lombardo, questa settimana un forte promontorio anticiclonico si estenderà su tutta la Penisola iberica, la Francia e l’Italia, portando sulla Lombardia un miglioramento delle condizioni meteo ed un nuovo aumento dei valori termici, più sensibile in quota. Giovedì 25 gennaio 2024 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione tempoggiato col transito di qualche velatura. Dformazione di nebbie nella bassa.Temperature: Minime comprese tra -2 e +3°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra +8 e +12°C.Venti: Indeboli da nord-ovest, in quota moderati da nord-ovest.