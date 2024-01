Snowboard | en plein azzurro nelle qualificazioni del PGS di Rogla 2° miglior tempo per Bagozza

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Si sono concluse poco fa sulla pista di(Slovenia) lemaschili e femminili del PGS valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 diparallelo. Andiamo a vedere chi è riuscito a strappare il pass per le fasi finali di oggi pomeriggio (in programma alle 14:00). In campo maschile sono ben cinque (su cinque) gli italiani che hanno conquistato il biglietto per le fasi finali. Tra questi quello che si è messo più in luce è stato Daniele, autore del secondocomplessivo (+0.12) dietro soltanto al sudcoreano Sangho Lee, primo in 1:03.33. Poco più lontano Edwin Coratti, quinto a 0.44 dalla prima posizione, mentre hanno superato il turno rispettivamente con il settimo (+0.79), l’ottavo (+0.83) e il nono (+0.90)...