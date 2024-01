Smart va fuori strada e sbatte contro un albero | 2 morti e 4 feriti

Leggi su iltempo

(Di giovedì 25 gennaio 2024)con 6 persone a bordo centra une si ribalta, 2e 4gravissimi. È il bilancio del drammatico incidente mortale avvenuto mercoledì sera, intorno alle 21.30 al civico 340 di via del Fosso dell'Osa a Roma Est, nel quartiere Villaggio Prenestino. Una carambola fatale costata la vita a due persone di 20 e 46 anni, di nazionalità egiziana. L'uomo di 46 anni è morto sul colpo, il ventenne, invece, poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. Quattro, invece, itrovati inperché sbalzatidall'abitacolo durante il cappottamento. Ricoverati in prognosi riservata, si trovano in diverse strutture ospedaliere di Roma come l'Umberto I, il Policlinico Casilino e il Policlinico Tor vergata. Tra loro anche un ...