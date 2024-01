Slalom Schladming 2024 | Sala | “Sto sciando bene” | Vinatzer | “Inforcata fa veramente male”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “Ho visto i miei compagni al traguardo e mi sono esaltato. Sto, mi manca ancora un poì di continuità nelle due manche, ma sono convinto di poter fare qualcosa di importante nelle prossime gare”. Lo ha detto Tommasodopo lodiin cui l’azzurro ha trovato una top-10 che può dare fiducia in vista del proseguo della stagione di sci alpino. Delusione tremenda per Alex, che si giocava il podio dopo la prima manche e che ha inforcato nella seconda: “Questafaperché mi sentivo molto in fiducia e pensavo di fare un bel tratto finale. Mi dispiace molto perché sarebbe stato fantastico fare un buon risultato qui in casa Austria. Io cerco sempre di spingere perché è bellissimo ...

SCHLADMING - Seconda vittoria in tre giorni per il tedesco Linus Strasser, che dopo Kitzbühel aggiunge anche lo slalom sulla mitica Planai alla sua collezione. Sul podio il norvegese Timon Haugan ...Dopo il successo di domenica a Kitzbuehel , il tedesco Linus Strasser ha vinto in 1.45.20 anche the Night Race, il famoso slalom notturno di Schladming, in una gara in buona parte sotto la pioggia e c ...