Siviglia | tre tifosi morti in un incidente stradale | squadra in campo col lutto al braccio

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024) C’erano anche tredeltra idel graveche ha avuto luogo sull’autostrada A-4, nella località di Santa Cruz de Mudela. I tre giovani si stavano recando a Madrid per assistere al match contro l’Atletico in Copa del Rey: “Tutto ilesprime le sue condoglianze agli amici e alla famiglia dei tredelche sono tragicamentequesta mattina in unmentre si recavano a Madrid prima della partita di stasera al Civitas Metropolitano. Il club esprime vicinanza ai loro familiari e conoscenti in questi momenti difficili. In loro memoria, tutti i giocatori indosseranno una fascia nera durante la partita di stasera. Alla RFEF è ...