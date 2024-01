Sinner-Djokovic | semifinale Australian Open | a che ora inizia e dove vederla in diretta

Jannik Sinner, per la prima volta in carriera, si è qualificato per la semifinale degli Australian Open. Il classe 2001 ha liquidato in maniera ... (oasport)

La partita in questione è la semifinale di stanotte tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, due dei suoi “osservati speciali”. Bum Bum, che in questi giorni commenta l’Australian Open per Eurosport in ...Il rovescio di Djokovic ha tutto: «Potenza e precisione, data anche dall’esperienza. La differenza grossa tra Sinner e Djokovic, finora, l’ha fatta il cambio di superficie: sul veloce indoor Jannik lo ...La partita dalle 4.30 italiane del 26 gennaio, in tv su Eurosport e live su gazzetta.it Adesso è ufficiale: Sinner-Djokovic, prima semifinale del singolare maschile dell'Australian Open 2024, inizierà ...