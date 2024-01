Sinistra e destra intonano l' inno Scontro sulla memoria di Mameli

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’ubicazione del romano Virgilio, che allora era solo un liceo classico, ora si è diversificato, era, ed è, formidabile. Ha il portone d’ingresso su via Giulia, la via più bella di Roma o quasi: quando lo frequentavo io, e poi fino al 1964, Mario Praz ci abitava ancora, nella sua prima “casa della vita”. Sul lato opposto, dove davano i finestroni delle mie classi, c’era il Tevere, subito oltre Regina Coeli, e appena sopra il Gianicolo. Alla lunga, per le mie compagne e compagni superstiti che, sospinti da Antonio Maria Cutuli, hanno dato vita all’Associazione fra gli ex-alunni, ha prevalso il richiamo del Gianicolo, del suo Garibaldi a cavallo e della sua Repubblica romana. Martedì, mentre al Senato si cantava a gara e non in coro l’di, ho pensato a loro e alla cura che col Comitato Gianicolo mettono alla sua. A ...