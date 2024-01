Sindaco San Donato | «Inter e Milan non giocheranno più nello stesso stadio»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 gennaio 2024)lavorano ai rispettivi progetti per lodi proprietà. Sembra non esserci più l’idea di condividere l’impianto: a confermarlo anche ildi San– Ildi San, Francesco Squeri, si è espresso così sulla situazionedi: «Penso che le due squadre dio nonpiù, unoverrà fatto anche per mantenere un certo livello sportivo. Ile’ intenzionato a costruire un impianto nel nostro Comune ma la certezza chiaramente non c’è. Noi non abbiamo cercato ilma ...