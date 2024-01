Simone Pafundi a Losanna nel nome di Giancarlo Antognoni

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Come ogni sessione di calciomercato che si rispetti esistono trattative che sembrano essere infinite. Quella di, oggi ufficializzato dal, è una di queste. Anche perché quando un club di Super League acquista un giocatore straniero, il rinforzo in questione ha buone probabilità di essere del tutto sconosciuto agli occhi del grande pubblico. Non è questo il caso, anzi è una sorpresa vedere il 17enne talento del calcio italiano firmare per una squadra svizzera. L’Erasmus dei calciatori italiani Sono finiti i tempi in cui il calcio elvetico poteva permettersi campioni come Karl-Heinz Rummenigge, l’attuale denominazione “Superlega” sembra essere più un esercizio di marketing che un marchio in cui credere veramente. Per questo il contratto che legheràal ...