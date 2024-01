Sigo | ‘per Kate tempi ricovero compatibili con endometriosi profonda’ 

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Trojano, 'ipotesi plausibile, troppi 14 giorni in ospedale e 3 mesi di convalescenza per intervento addome' "Dai miei colleghi britannici non trapela alcuna indiscrezione riguardo lo stato di salute diMiddleton. Tuttavia, se si esclude una patologia oncologica dell'apparato genitale, idi- 14 giorni dall'intervento chirurgico a cui la principessa del