Sicurezza a Roma | Conestà Mosap | «Commissariato di Anzio al collasso | serve personale»

(Di giovedì 25 gennaio 2024) «I recenti fatti di cronaca che hanno interessato la Capitale, ci fanno capire quanto sia importante investire in. Ci sono alcune zone abbandonate a loro stesse e in cui i commissariati sono al: è il caso diche non può ricevere incrementi provvisori solo ed esclusivamente in vista del periodo estivo». Lo dichiara Fabio, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (). «Occorre fare una scelta di buon senso e, oltre alle aggregazioni per il periodo estivo,pianificare un incremento della pianta organica per tutto l’anno, perché le zone del litorale sono sempre più teatro di criminalità. I colleghi – conclude – non possono essere costretti a massacranti doppi turni per sopperire alle mancanze». L'articolo proviene da ...