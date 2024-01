“Siamo stati una delle prime squadre a giocare così | vedo delle somiglianze” – Glen Johnson paragona il suo Liverpool nel 2013 14 all’attuale squadra allenata da Jurgen Klopp

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Sito inglese: La nuovadelè attualmente in testa alla Premier League e sembra aver riconquistato la spavalderia che li ha aiutati a vincere il titolo l’ultima volta nel 2019/20. Proprio come i precedenti campioni di, la cui vittoria pose fine a 30 anni di attesa per un campionato, l’attualedei Reds è stata lodata per il suo stile di corsa e la disciplina tattica. Eppure, molti abbastanza grandi da ricordare la stagione/14 del club vi diranno che ilera unacon il miglior pressing in Inghilterra anche prima dell’arrivo della mente tedesca., che faceva parte delladi Brendan ...