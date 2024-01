Si fingono carabinieri e truffano gli anziani

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) PONTEDERA Allarme truffe aglie non solo. I truffatori telefonano a casa spacciandosi pere facendo leva sulla reazione emotiva della persona contattata, alla quale di solito dicono che il figlio, il nipote o una persona cara ha avuto un brutto incidente, chiedono somme ingenti di denaro o oggetti preziosi. Si parla di cifre molto elevate: 5mila euro, ma anche di più, in un caso si è arrivati a 10mila euro. Sono reati già accaduti in passato, ma negli ultimi giorni c’è una pericolosa recrudescenza. In particolare nella zona di Pontedera e del circondario. L’impressione è che si tratta di una banda per organizzata, di veri e propri professionisti delle truffe, che si spostano da una zona all’altra della regione e del Paese per prendere di mira gli. Anche se l’età delle vittime si è abbassata e purtroppo c’è ...