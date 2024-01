Si fingevano tecnici dell’acqua e dell’Enel | a processo per aver truffato tre anziani

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Calcio. Si spacciavano per addetti al controllo dei contatorio percon l’obiettivo di truffare gli, introdursi in casa loro con l’inganno e derubarli. Asono finiti N.F., 30enne residente a Manerba del Garda e D.C., 35enne residente a Calcinato, entrambi in provincia di Brescia. I fatti che vengono loro contestati risalgono al 2018, le vittime sono treresidenti nella Bassa bergamasca e in Val Cavallina. N.F., insieme ad un’altra persona non identificata, si era presentato a casa di un anziano di 83 anni residente a Calcio, che ieri è stato sentito in aula come testimone. I due uomini avevano suonato il campanello dicendo di dover effettuare dei controlli al contatore. Avevano quindi iniziato la loro ...