Molti campi di sterminio in Europa orientale, distrutti dai nazisti in fuga, sono stati quasi rimossi dalla memoria. I corpi degli ebrei dell’Est furono sepolti in fosse comuni ...Per Mottinelli solo un lavoro di integrazione tra ricostruzione storica e ricordo potrà proteggere quanto successo dal sensazionalismo e dal negazionismo ...Cerimonie, spettacoli, flash mob ed eventi con gli studenti: tante le iniziative per ricordare le vittime dell'Olocausto ...