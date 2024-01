Shevchenko | «Bisogna creare dei piani per aiutare tutti | dai bambini ai soldati» 

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Andriyè il nuovo presidente della Federcalcio ucraina. L’ex attaccante di Milan, Chelsea e Dinamo Kiev era l’unico candidato alla presidenza della Federcalcio e ha vinto con 93 voti favorevoli su 94 totali. Il neo presidente è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare proprio del suo nuovo incarica.ha dichiarato di sentire tutta la responsabilità del ruolo in un paese che sta vivendo una guerra da circa due anni. Per questo, tra le sue parole, ci sono anche iucraini. Poi fissa l’obiettivo della qualificazione al prossimo europeo.a Sky: «deiper: daiai» Dopo la sua elezione alla carica di presidente ...