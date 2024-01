Sheffield Wednesday vs Coventry City – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nel replay della gara di sabato in Championship,si affronteranno nuovamente all’Hillsborough venerdì 26 gennaio con in palio un posto agli ottavi di FA Cup. Gli ospiti hanno ottenuto una vittoria per 2-1 nel South Yorkshire per completare una doppietta in campionato contro i padroni di casa, con entrambe le squadre ora in lotta per un posto negli ottavi di finale della FA Cup. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLo...