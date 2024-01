Shannen Doherty | dopo anni ammette la verità | “Ora posso dirlo”

(Di giovedì 25 gennaio 2024)sta lottando contro un tumore al quarto stadio e purtroppo le resta poco da vivere. È forse proprio per questo motivo che l’attrice americana decide di vuotare il sacco e di raccontare alcuni retroscena di cui il pubblico ancora non sa nulla. Durante un’intervista con il suo compagno di set in ‘Beverly Hills’ Jason Priestley, nel suo podcast ‘Let’s Be Clear’, lasvela perché fu cacciata dalla seriequattro, proprio quando era giunta al massimo del successo. Il suo personaggio venne eliminato per alcuni suoi comportamenti scorretti a livello lavorativo.Leggi anche:: “Sto morendo, organizzo il mio funerale”confessa: “Ecco perché mi hanno cacciata da Beverly ...

Shannen Doherty cacciata da Beverly Hills E’ successo davvero sotto gli occhi di tutti ma sulle ragioni c’è sempre stato un alone di mistero che non lasciava intravedere la verità. Questo fino a ...Durante un'intervista con Jason Priestley, suo compagno di set in "Beverly Hills", ha svelato perché fu cacciata al culmine del successo. In quegli anni stava attraversando un momento difficile, che ...L’attrice ha confessato di aver già organizzato la sua cerimonia dell'addio. Una decisione che ha suscitato scalpore, visto che di solito il funerale è l’unica cosa di cui non dovevamo occuparci. E in ...