Sguazzatorio e Acquarulo | lavori di messa in sicurezza

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Salerno prosegue gli interventi di miglioramento dellastradale su tutto il territorio. In particolare sulla SP 185 nei comuni di Scafati, Angri e San Marzano sul Sarno è stato realizzato e sarà aperto al transito veicolare un tratto stradale lungo circa 300 m. Mentre sulla SR ex SS 18 sono in corsonel tratto fra Ceraso e Cuccaro Vetere, utilizzato come variante a seguito della chiusura precauzionale al traffico del viadotto, della SP 430 per Vallo della Lucania, svincolo Massicelle. “Le attività diin– dichiara il Presidente Franco Alfieri – proseguono da nord a sud, d’intesa con il Consigliere provinciale delegato alla viabilità Vincenzo Speranza. Nell’ambito deidella strada alternativa ...