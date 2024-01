Sgarbi deve 700mila euro al Fisco | “Il Giardino delle Fate” comprato dalla compagna per aggirare le tasse

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Di fronte ai pm che lo accusano di sottrazione fraudolenta al pagamentoimposte, per un totale di, Vittorioha garantito che salderà il conto con l’agenziaentrate. Tra Natale e Capodanno, il sottosegretario alla Cultura era stato interrogato per evasione fiscale in procura, a Roma. L’impegno di Vittorio: “Salderò tutto” Una promessa che ad oggi non sarebbe stata ancora onorata, tuttavia è possibile chemanterrà nei prossimi giorni. Ad ogni modo c’è da chiedersi se, questa ipotetica mossa, avrà poi un peso sull’esito dell’inchiesta dei magistrati Mario Dovinola e Francesco Saverio Musolino? Il caso ruota attorno a un quadro dei primi del Novecento. Nell’ottobre 2020, Sabrina Colle, ladel ...