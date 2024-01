Sfide di stile in front row da Parigi | chi è la vincitrice?

Leggi su iodonna

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Con un solo giorno di sfilate rimaste, anche queste sfilate Haute Couture di2024 sono giunte al termine. Come ogni edizione, anche questa primavera estate 2024 non si è risparmiata in termini died eleganza anche se, a rubare la scena, sono state le celebrity sedute in prima fila. Con abiti pensati per fare scalpore e inaspettate amicizie nate sotto la luce dei riflettori, due sono le star che sono spiccate particolarmente questa stagione: Kylie Jenner e Kelly Rutherford. Glenn Close, da ...