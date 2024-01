Sexy Beast | su Paramount+ il prequel del film culto

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Era il 2001,appena uscito al cinema. Ray Winstone e Ben Kingsley, I loro ladri colti in rapporto l’uno all’altro, amici permalosi e risentiti, spopolavano. La pellicola, per la quale Kingsley avrebbe ottenuto una nomination agli Oscar, era sulla bocca di tutti: virale, prima che la rapida diffusione di Internet potesse portare alla coniazione del termine., diretto da Jonathan Glazer, era ildel momento, quello che, vent’anni più tardi, un manipolo di sceneggiatori avrebbe deciso di trasformare in una serie televisiva. Un, come si usa dire, disponibile suda giovedì 25 gennaio., lungo otto ore e altrettanti episodi, è stato pensato per raccontare chi fossero Gal Dove e Don Logan ...