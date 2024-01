Settore alimentare | rinnovato il Ccnl di Cifa-Confsal Regime retributivo speciale | scatti | welfare | le novità

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Sottoscritto oggi a Roma il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imo del. Firmato dalla confederazione datoriale, dalla confederazione sindacale Consal e dalla federazione sindacale Fesica-, il contratto è valido per il triennio economico e normativo 2024-2027. Può essere applicato dalle aziende che aderiscono ae che rientrano nelle categorie di cui ai settori disciplinati. “Il contratto – si legge in una nota – contiene misure significative in materia di occupazione, flessibilità, politiche attive, erogazioni salariali legate a incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, adeguamento delle competenze e”. Ecco le più significative.Per sostenere l’inserimento e il reinserimento in azienda è stato previsto un ...