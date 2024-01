Sesto | sgomberato il palazzone del degrado di via Marconi | a breve il cantiere

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024)(Milano) – Un blitz della polizia locale neldeldi via, da anni ormai occupato e diventato una discarica a cielo aperto. Oggi, giovedì 25 gennaio, il comando ha provveduto a sgomberare una decina di abusivi dall’edificio che si estende sui civici 248-252. L’immobile è stato anche svuotato da una grande quantità di masserizie e rifiuti che erano stati accumulati: è servita una piccola ruspa per raccogliere e portare via decine di carichi. L’immobile è stato anche messo in sicurezza: ancora in queste ore si sta provvedendo alla chiusura completa degli accessi alla struttura. Prossimamente si procederà anche alla demolizione del palazzo per poter così riqualificare l’area. “Questo edificio si è dimostrato in questi mesi, un punto critico per la sicurezza cittadina, a causa della ...