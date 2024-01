Servizio Le Iene su arbitri | Zazzaroni | “Nell’AIA c’è un pollaio Il VAR sbaglia più dell’arbitro”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Scandali arbitrali in Italia: Ivandel Corriere dello Sport non si esime dal commentare ilde Lesugli scandali arbitrali. In seguito alde Leche ha sollevato il velo sul mondo degliitaliani, Ivan, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, ha lanciato una dura critica nei confronti della classe arbitrale, gettando benzina sul fuoco delle polemiche.ha evidenziato la confusione all’interno del mondo arbitrale, attribuendola a una feroce competizione interna, gerarchie opache e dispetti personali. Nel suo articolo, il direttore del quotidiano sportivo ha sottolineato la particolare suscettibilità degli, citando il caso di Rocchi, che avrebbe reagito ...