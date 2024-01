Serra e De Bernardis Pd | “Noi ci siamo sempre spesi per la pace in Mediorente”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dopo la lettera di Simone Paganoni che annuncia le dimissioni dalla maggioranza a Palazzo Frizzoni, a seguito di uno strappo con la consigliera Marzia Marchesi sul conflitto israelo-palestinese, pubblichiamo la dichiarazione del capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale Massimilianoe del Segretario cittadino del Pd Alessandro De. “Apprendiamo con rammarico della volontà del consigliere comunale di Patto per Bergamo Simone Paganoni di voler lasciare la maggioranza guidata dal sindaco Giorgio Gori – si legge nella nota firmata dai due esponenti del Partito Democratico -. Alla base di questa volontà non vi è un tema o una scelta amministrativa che coinvolge Bergamo ma un tema di politica internazionale, ovvero il conflitto israelo-palestinese che si trascina da decenni e ha avuto dal 7 ottobre dello scorso anno una tragica ...