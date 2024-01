Serie B | fissate le date di playoff e playout | il format delle partite

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 gennaio 2024) E’ andata in scena oggi a Milano l’Assemblea di Lega B con la presenza di tutte le società. In avvio un minuto di silenzio in ricordo di Gigi Riva. In primo piano il tema della riforme del campionato. Inoltre è stata ribadita la contrarietà all’ingressoseconde squadre nel campionato di B, ipotesi considerata lesiva per il regolare svolgimento del torneo. Ufficializzate ledei2023/24 condi una singola partita per giornata in modo da disputare le gare in orari favorevoli ai tifosi e al rispetto del vincolo del 3 giugno per il rilascio dei convocati nelle rispettive Nazionali:TURNO PRELIMINARE (GARA UNICA) Venerdì 17 maggio 2024 – (6ª vs 7ª) Sabato 18 maggio 2024 – (5ª vs 8ª) SEMIFINALI (ANDATA E RITORNO) Lunedì 20 maggio 2024 – (6ª o 7ª vs ...