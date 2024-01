Serie B 2023 2024 | ecco date playoff e playout | ritorno finale promozione domenica 2 giugno

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La LegaB ha ufficializzato ledi, con un format compresso ma con una singola partita per giornata in modo tale da giocare in orari serali e al contempo rispettare il vincolo del 3per rilasciare i convocati in vista degli Europei. Di seguitoil programma completo della post seasonTURNO PRELIMINARE GARA UNICA Venerdì 17 maggio– (6ª vs 7ª) Sabato 18 maggio– (5ª vs 8ª) SEMIFINALI ANDATA Lunedì 20 maggio– (6ª o 7ª vs 3ª) Martedì 21 maggio– (5ª o 8ª vs 4ª)Venerdì 24 maggio– (3ª vs 6ª o 7ª) Sabato 25 maggio– (4ª vs 5ª ...