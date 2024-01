Serie A1 Edilfox | successo pesantissimo Il Valdagno deve arrendersi

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024)di platino per il CpGrosseto che batte il3-2. Il primo squillo biancorosso è di Mario Rodriguez che dopo 43 secondi chiama a un grande intervento il portiere Bovo. Centrale la conclusione di De Oro e nel contropiede Garcia colpisce il palo esterno. Al settimo minuto il tiro da lontano di De Oro supera il portiere, ma sbatte sul palo interno e torna in campo. La partita cresce di tono, con occasioni da entrambe le parti: Catalàsuperarsi per bloccare il testa a testa di Borregan e un tiro dalla distanza di Vega. A 6’30’’ dalla fine Stefano Paghi dalla distanza costringe Bovo a una parata in tuffo. Il portiere veneto al 24’utilizzare i guantoni per frenare il missile dalla destra di Rodriguez. Nella ripresa, al 2’, Saavedra si gira bene, ma la conclusione è ...