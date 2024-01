Serie A in tv | dove vedere tutte le partite della 22esima giornata | orari Sky e Dazn

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Si disputerà tra venerdì 26 e lunedì 29 gennaio ladel campionato diA. La Juventus, passata in testa alla classifica grazie alla vittoria di Lecce ed al rinviogara dell'Inter, impegnata in Supercoppa, ospiterà allo Stadium l'Empoli di Davide Nicola, reduce dalla...

Tutto pronto per la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia Serie C: al Romeo Neri si gioca Rimini-Catania . PERCORSO - La vincente de... (calciomercato)

Federico Bernardeschi vuole porre fine alla sua avventura in MLS con la maglia del Toronto : pronto a torna re in Serie A. L’attaccante italiano si è ... (rompipallone)

Sinner per la prima finale Slam della carriera, Nole per continuare la serie che lo vede imbattuto a Melbourne da ben sei anni: venerdì va in scena il settimo atto… Leggi ...Ora di nuovo al lavoro in palestra dove occorrerà risolvere il problema dell'ultimo quarto che in queste ultime partite si è rivelato spesso fatale alla squadra. La cronaca. Il primo quarto vede due ...La Virtus Bologna è volata alla volta di Istanbul dove questa sera se la vedrà con il Fenerbahçe di Sarunas Jasikevicius, squadra già incontrata con a capo l'esonerato Dimitris Itoudis lo scorso 23 ...