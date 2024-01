Seriate | prende forma un tratto della Ciclovia culturale Bergamo Brescia

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 gennaio 2024)ilse”, progetto provinciale pensato per costruire un filo di connessione fra le due CapitaliCultura 2023, che permetta di fare un’esperienza di immersione nel paesaggiofra le due città. Il tracciato coinvolge 28 comuni, tra cui, e si estende per 76 km, di cui 40 km circa in territorio bergamasco. Proficuo e costante è stato in questi mesi il confronto tra l’Ufficio tecnico del Comune die i tecnici provinciali dell’Unità di Sviluppo Infrastrutturale StrategicoViabilità per permettere una migliore fruibilità del ...