Seriana | l’azienda supera i 12 mio di fatturato e diventa Spa

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La realtà bergamasca leader in Italia nell’antisismica dei capannoni in 10 anni ha realizzato oltre 800 interventi e 2.000.000 mq di capannoni e sviluppato un programma Academy per la formazione di giovani talenti specializzati nel settore. Il Financial Times l’ha segnalata tra le prime 1000 aziende europee maggiormente cresciute nel triennio 2019-2022 Dieci anni di crescita continua, a livello esponenziale, con una struttura di circa 90 operatori, unchei 12 milioni di Euro e oltre 800 interventi antisismici effettuati su strutture prefabbricate in calcestruzzo per l’industria e il terziario. È il percorso virtuoso registrato daEdilizia, azienda bergamasca fondata nel 2013, che proprio al termine dei suoi primi dieci anni di attività cambia ragione sociale e si trasforma in...