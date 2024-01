“Seriana” diventa Spa | top dell’antisismico

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “Spa: l’azienda numero 1 in Italia nell’antisismica dei capannoni supera i 12 mio di fatturato La realtà bergamasca in 10 anni ha realizzato oltre 800 interventi e 2.000.000 mq di capannoni e sviluppato un programma Academy per la formazione di giovani talenti specializzati nel settore. Il Financial Times l’ha segnalata tra le prime 1000 aziende europee maggiormente cresciute nel triennio 2019-2022 Dieci anni di crescita continua, a livello esponenziale, con una struttura di circa 90 operatori, un fatturato che supera i 12 milioni di Euro e oltre 800 interventi antisismici effettuati su strutture prefabbricate in calcestruzzo per l’industria e il terziario. È il percorso virtuoso registrato daEdilizia, azienda bergamasca fondata nel 2013, che proprio al termine dei suoi primi dieci anni di attività cambia ...

