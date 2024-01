Sensi-Inter | finita! Futuro al Leicester | un’attesa da rispettare – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 gennaio 2024)è in uscita dall’e la direzione attualmente probabile, nonché l’unica possibile, è il. Da giorni le due società dialogano per la cessione del centrocampista ex Sassuolo, ma manca ancora un passo: di seguito le ultime di Marchetti su Sky SportINGLESE – Stefanoè arrivato al capolinea della sua avventura all’. Il centrocampista, dopo un buon pre-campionato, è nuovamente sparito dai radar e non ha alcuna possibilità di ritagliarsi un po’ di spazio nel centrocampo disegnato da Simone Inzaghi. Ecco perché si è fatto avanti ildi Enzo Maresca che ha individuato in lui il giusto rinforzo. L’operazione è ben avviata, ma secondo le ultime di Luca Marchetti bisogna attendere: «al...