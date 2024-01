Senegal-Costa d’Avorio in tv | data | orario e diretta streaming ottavi Coppa d’Africa 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024)sarà visibile in tv: ecco le informazioni sudel match valido per glidi finale della. I Leoni di Teranga sono l’unica delle magnifiche sedici qualificate ad averlo fatto con tre vittorie su tre nel girone, vincendo il gruppo C, e sfideranno una nazionale comunque insidiosa come quella degli Elefanti padroni di casa, giunta al terzo posto nel gruppo A. Chi trionferà? Appuntamento alle ore 21 di lunedì 29 gennaio,tv su Sportitalia,sulla relativa app e il relativo sito. SportFace.