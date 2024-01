Selfish | il nuovo singolo di Justin Timberlake | video e testo

Leggi su biccy

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dopo il live all’Orpheum Theater di Memphis,oggi ha pubblicato ilmusicale del suo. Lontano anni luce dai suoi pezzi iconici come Mirrors, SexyBack o What Goes Around, ma comunque questofa il suo lavoro e si lascia ascoltare. Ilmusicale invece è decisamente dimenticabile.– OUT NOWhttps://t.co/qzNJnAvJvr pic.twitter.com/RS5cEFSC5Y —(@j) January 25, 2024, la traduzione deldi. Se vedessero ciò che vedo io Cadrebbero come sono caduto io Ma non sanno cosa vuoi E, ...