“Sei una malata mentale | non servi a niente” | maltratta e picchia la convivente | 51enne condannato 

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Mesi dimenti e violenze alla sua compagna che alla fine, dopo averlo perdonato mille volte, si era decisa a chiedere aiuto ai carabinieri. Per questo è stato condannato a due anni di carcere, Giuseppe Vigone,di Montesarchio ma residente a Sant’Agata dei Goti, accusato dimenti e violenza alla, una 47enne di Moiano (avvocato Teresa Meccariello). I fatti sono successi tra il 2020 e il 2021. L’uomo sottoponeva la compagna a violenze fisiche con schiaffi, pugni, calci e anche violenze psicologiche con ingiurie del tipo: “Sei una, non, vai ad impiccarti”. Ilterrorizzava la donna e la minacciava di morte di continuo, in alcuni casi ...

