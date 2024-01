Segregò e stuprò la figlia per 24 anni |  Josef Fritzl può lasciare il carcere

Leggi su europa.today

(Di giovedì 25 gennaio 2024) "Josefnon rappresenta più un pericolo". Per questo motivo l'uomo conosciuto anche come il "mostro di Amstetten", condannato per aver tenuto prigioniera e violentato laper 24, verrà trasferito in unnormale, con la possibilità di essere spostato in una casa di cura...