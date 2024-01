«Se vedessi Pupa per strada | con la sua voglia di trattenere la giovinezza | di essere bella a tutti i costi | la disprezzerei Eppure | nell' interpretarla | le ho voluto bene»

Leggi su iodonna

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Biondissima, con un look alla Cicciolina, Valeria Golino torna al cinema con il film Te l’avevo detto,e sale dal 1 febbraio. L’attrice veste i panni di, ex pornostar in declino che cerca di sopravvivere a un’ondata di caldo anomalo che colpisce Roma in un fine settimana di gennaio. Valeria Golino interpreta una ex pornostar in “Te l’avevo detto”: «Personaggio liberatorio» X ...