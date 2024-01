Scoppia la cripto-bolla degli Nft a Milano e chiude il museo in Brera | è durato appena due anni

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il Dynamic Art Museum si autocelebrava, all’apertura, come il "primo spazio museale fisico al mondo a presentare l’arte Nft su larga scala, con 72 artisti Nft e oltre 140 opere". Dal virtuale al reale, in uno spazio in un palazzo signorile in via delle Erbe, a pochi passi dalla Pinacoteca die dall’Accademia di Belle Arti, che ora è tristemente chiuso. La società che gestisce la sala, la Dynamicartmuseum Srl, è finita davanti al Tribunale fallimentare di, che ha dichiarato la liquidazione giudiziale (procedura che secondo le nuove norme sostituisce il fallimento) fissando a maggio l’udienza dei creditori per l’esame dello stato passivo. Una vicenda che si inserisce nelladella cosiddetta “arte“. L’Nft, acronimo di Non-Fungible Token, è un certificato di autenticità digitale, che attesta le ...