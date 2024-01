Scoperte 140 imprese fantasma | frode al fisco miliardaria

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) 85 gli indagati, tasse non versate e trasferimento di denaro all'estero con acquisti fittizi La Guardia di Finanza ha scoperto 140in varie province italiane, unafiscale. 85 gli indagati, lenon versavano le imposte e trasferivano il denaro all'estero con acquisti fittizi. In particolare in Lombardia, le