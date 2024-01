Scontro tra suv e scuolabus con 11 bambini | nessun ferito grave

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Un pulmino con undicia bordo è stato coinvolto in un incidente oggi pomeriggio intorno alle 14 lungo la strada provinciale che collega Sandigliano a Cerrione, nel basso Biellese. A scontrarsi sono stati un suv marca Peugeot e il pulmino del Comune di Sandigliano con a bordo undici alunni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto i due uomini nell’abitacolo del suv, presente anche l’ambulanza del 118 per prestare le prime cure del caso. Sul posto si trovano attualmente i Vigili del Fuoco e la Polizia: sono in corso i rilievi per determinare la dinamica precisa dello, che dev’essere stato violento a giudicare dalle condizioni dell’autovettura (una Peugeot grigia), la cui carrozzeria risulta molto danneggiata e i cui airbag si sono azionati. Anche il pullmino (un Iveco giallo) ha riportato danni, all’altezza del ...

(Adnkronos) – Grave Incidente stamattina, intorno alle 10, in piazza della stazione Prenestina, all'altezza con l'incrocio di via Attilio Hortis, a ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Grave Incidente stamattina, intorno alle 10, in piazza della stazione Prenestina, all’altezza con l’incrocio di via Attilio Hortis, ... ()

Incidente mortale all’altezza di Piazza della Stazione Prenestina. Alle 10 di oggi, 25 gennaio, si è verificato lo scontro tra un mezzo dell’Ama – uno “squaletto” – e uno scooter: a bordo del ...È di due feriti il bilancio dello scontro frontale tra due tir avvenuto sulla Statale 7 Ofantina, in provincia di Avellino, nel territorio di Conza della Campania. Un 64enne di San Valentino Torio è ...Trasporto in ospedale con Codice verde, ma in via precauzionale, per uno dei due occupanti che avrebbe riportato contusioni (Foto d'archivio) ...