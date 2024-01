Scontro tra Sangiuliano e Lega sulla “quota di produzioni italiane” imposte a Netflix | Prime e Disney | dal Carroccio sponda alle piattaforme

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La televisione è oggetto sensibile nella maggioranza di governo. Soprattutto quando si parla di affari e di investimenti. Così è in atto unonell’esecutivo sulle quote di investimento che lestreaming (, Amazon,) dovrebbero garantire aindipendenti, e quindi: il ministro della Cultura Gennaroe Fratelli d’Italia spingono per mantenere laal 20% per tutelare “la cultura nazionale”, mentre laoffre unamultinazionali e oggi chiederà in Parlamento. di abbassare la soglia degli investimenti obbligatori. Unosotto traccia che ha impedito al ministro ...