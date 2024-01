Scontro Iran – USA | cosa significa l’attacco in Pakistan?

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 25 gennaio 2024) I precari equilibri in Medio Oriente, continuano a preoccupare i governi occidentali. La situazione, con notizie di bombardamenti che si allargano in, Siria, Yemen, Iraq e Libano, sembra sempre più intricata. La fitta tela di alleanze e nemici – chi pro-Israele e chi pro-– mostra ormai un quadro regionale in via di ebollizione. La guerra contro gli Houthi nel Mar Rosso ha costretto americani ed europei con le proprie navi da guerra ad attaccare le basi militari in Yemen. Colpendo recentemente anche la capitale Sanah, innalzano l’ira della giunta Houthi e del popolo yemenita. Ma gli occhi sono tutti puntati sulle mosse dell’. Che con il raid di pochi giorni fa in, nell’area del Panjur, ha fatto tribolare le cancellerie di mezzo mondo. In realtà molti esperti sostengono che Teheran si stia ben ...