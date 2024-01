Sconto folle su Amazon | il Samsung Galaxy Tab S8 con taglio del 34%

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Se siete in cerca di un nuovo tablet Android del marchio, considerato tra i più potenti sul mercato, dotato di tante funzionalità e di un’ottima qualità, vi suggeriamo di dare un’occhiata sualTab S8. Grazie al superdel 34%, lo porterete a casa al prezzo di 592 euro (invece di 899 euro di listino), in versione italiana, colore Graphite, connettività Wi-Fi, capacità di memoria interna da 128GB ed è inclusa anche la S Pen. Qualora foste interessati al device, venduto e spedito da terzi, vi consigliamo di chiudere in fretta l’acquisto, dato che ci sono solamente altre tre unità a disposizione. La consegna non prevede costi aggiuntivi. Vediamo insieme i principali dettagli tecnici. IlTab S8 misura 165.3×253.8×6.3mm ...

Segnaliamo prezzi al limite del folle per diversi smartphone economici. Ora non costano veramente niente rispetto a quello che offrono.Tre ragazzi di età compresa tra i 15 e i 16 anni sono stati collocati in comunità perché considerati responsabili, in concorso con altri maggiorenni, di quanto avvenuto la notte dello scorso Capodanno ...Il marchio Geox non ha proprio bisogno di presentazioni. Chi cerca un paio di scarpe premium, dal modello più elegante a quello più sportivo, sa bene che rivolgersi a questo marchio è un’ottima idea.