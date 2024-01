Scommesse | Zaniolo | “Ho sbagliato | ma non ho mai scommesso Noi giocatori spesso siamo soli”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “La cosa importante è che sia finita, però è brutto essere tirati dentro a una storia del genere senza aver fatto niente di grave. Avete presente come posso aver vissuto l’arrivo della polizia a Coverciano? Un incubo. Anche se poi tutto è andato bene, non è stata una cosa bella”. Nicolòtorna a parlare alla “Gazzetta dello Sport” dopo il casoche lo ha visto coinvolto. “Se ho avuto paura? No, perché sapevo quello che avevo fatto. O meglio, che non avevo fatto. Chiariamo: io ho giocato su cose da casinò, ma non ho mai. Comunque holo stesso, non posso negarlo, ma non sapevo fosse una piattaforma illegale”. “La nostra è una vita a doppio taglio – spiega il calciatore dell’Aston Villa -. Lo so abbiamo i soldi, pospermetterci cose a cui la maggior parte delle ...