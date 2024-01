Sciopero Atm | disagi sulla linea 2

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Metropolitana dimezzata e viabilità dei sospiri, giornata nera per pendolari e studenti dell’hinterland, appiedati in mattinata e dal tardo pomeriggio dallonazionale del trasporto pubblico indetto dalle sigle Usb Lavoro Privato e Al Cobas. Particolarmente sensibili le ripercussioni2, dove le corse dei convogli della metropolitana sono state sospese, nella fascia mattutina dalle 8,45 alle 15 (nel pomeriggio traffico regolare) e poi, con la ripresa dell’astensione dal lavoro degli aderenti allodalle 18 alla fine del servizio, sulle tratte extraurbane fra Cascina Gobba e Gessate e da Cascina Gobba a Cologno Nord. Dalle 18 in avanti la verde è rimasta operativa solo in città, fra Centrale e Assago Abbiategrasso. Alle 18 l’ultima partenza dai capo, poi la serrata. Gli ...